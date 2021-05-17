Краевой Минобр: родители смогут присутствовать на выпускных и последних звонках

В Пермском крае у родителей школьников и воспитанников детских садов есть возможность очно посетить последние звонки и выпускные своих детей. Окончательное решение о присутствии родителей на выпускных праздниках принимают руководители образовательных организаций. Такое решение принято министерством образования Пермского края по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.Решение руководителя о возможности участия родителей в выпускных в детском саду, либо в праздниках последнего звонка в школе, в большей части зависит от эпидситуации в учреждении. Все эти мероприятия будут проходить при соблюдении санитарных требований.Как рассказали в министерстве образования и науки Пермского края, на торжественных мероприятиях по решению руководителя учреждения могут присутствовать родители при условии выполнения ими профилактических мероприятий – обязательная термометрия при входе, обработка рук антисептическим средством, использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров.Для обеспечения комфортного размещения родителей и выпускников в зале и соблюдения дистанции рекомендуется посещение мероприятия только одним из родителей. Не допускается нахождение на мероприятиях детей младшего возраста – братьев и сестер выпускников, а также людей старше 65 лет.Торжественное мероприятие может проходить как на улице, так и в помещении.