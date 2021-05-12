Медицинский десант: в Кизеле, Гремячинке и Губахе работает выездная поликлиника
Выездная форма работы хорошо себя зарекомендовала – благодаря ей значительно сократились сроки ожидания консультаций, которые жители ранее получали в других учреждениях здравоохранения, чаще всего в Перми, и куда им приходилось добираться по 3-4 часа. В связи с пандемией количество подобных приемов администрация больницы должна была уменьшить, и только в мае деятельность врачей «на колесах» восстановилась в полном объеме.
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