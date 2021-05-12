Медицинский десант: в Кизеле, Гремячинке и Губахе работает выездная поликлиника

Для жителей территории КУБа возобновлены приемы выездных врачей ГКБ №4 из Перми. Два раза в неделю - по четвергам и субботам - в Гремячинск, Губаху и Кизел приезжают специалисты разных профилей, которых или нет в штате клиники, или их не хватает: невролог, отоларинголог, травматолог, гинеколог, кардиолог. А также врачи «редкого» профиля, которые, как правило, есть только в краевых клиниках: сосудистый и торакальный хирурги, пульмонолог. К этим докторам пациентов записывают местные медики. За 1 выезд «столичные» врачи осматривают до 100 человек.Выездная форма работы хорошо себя зарекомендовала – благодаря ей значительно сократились сроки ожидания консультаций, которые жители ранее получали в других учреждениях здравоохранения, чаще всего в Перми, и куда им приходилось добираться по 3-4 часа. В связи с пандемией количество подобных приемов администрация больницы должна была уменьшить, и только в мае деятельность врачей «на колесах» восстановилась в полном объеме.