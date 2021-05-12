Пик майской жары ожидается в выходные
По данным ГИС-центра Пермского университета, пик жары в Прикамье придется на 15-16 мая. Возможно обновление исторических максимумов температуры. Средняя температура воздуха в этот временной промежуток ожидается выше нормы на 10−13°С. . В Перми и южных районах края воздух прогреется до +30 градусов. Осадков не будет вплоть до выходных, в воскресенье вероятны кратковременные дожди с грозами в северных и западных районах края.
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