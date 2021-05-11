Приёмная кампания стартовала в ПГАТУ

В аграрно-технологическом университете им. академика Прянишникова стартовала приёмная кампания. Первые абитуриенты уже начали подавать документы в вуз. Согласно новым правилам приёма, абитуриенты, еще не сдавшие ЕГЭ, уже могут подать документы для поступление в высшее учебное заведение. Подача документов осуществляется лично и онлайн - через официальный сайт университета. В этом году аграрный университет готов принять почти 280 студентов на бюджетные места - как на очную, так и на заочную форму обучения. Алёна Ерёменко, и.о. начальника управления по работе с абитуриентами ПГАТУ: "Довольно редко встречается, когда есть бюджетные места на заочной форме. Ребята могут работать и обучаться. В этом году мы начинаем приемную кампанию раньше, чтобы выпускники прошлых лет успели подать документы спокойно, не стоя в очередях, сдали вступительные испытания и поступили в общем потоке".