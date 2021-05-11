Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
В Дзержинском районе работают 9 спортивных площадок. Занятия проходят с профессиональным тренером-инструктором по направлениям: футбол, баскетбол, регби, бег, скандинавская ходьба, айкидо, общей физической подготовкой (ОФП). В летнем сезоне открыта секция «велоспорт» для детей. Присоединиться к занятиям спортом может любой желающий. Бесплатные занятия предусмотрены для людей всех возрастов. Физкультурно-оздоровительная работа проводится в течение всего года. Расписание площадок корректируется с учетом интересов занимающихся.
В мае квалифицированные тренеры два-три раза в неделю в течение двух академических часов проводят бесплатные занятия по адресам: улица Рабочая,13 (стадион школы №120 – регби), улица Гатчинская, 15 (бег), улица Голева, 8 (школа «Приоритет» – общая физподготовка (ОФП), айкидо), улица Лепешинской,43 (ОФП, айкидо), улица Ветлужская, 89 (лицей №1 – футбол), улица Мильчакова, 22 (ОФП, айкидо), улица Транспортная, 27а (лесной массив микрорайона Пролетарский, скандинавская ходьба), улица Маяковского, 33 (спортивная площадка школы №44, общая физическая подготовка), проспект Парковый,16 (библиотека №15 – шахматы), улица Екатерининская, 220 (библиотека№35 – шахматы), улица Встречная, 27, универсальная площадка (памп-трек).
Также составлено расписание работы спортивных площадок Кировского района на май. Здесь будут работать спортивные площадки, на которых тренеры согласно расписанию проводят занятия по футболу, ОФП, скандинавской ходьбе и йоге.
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