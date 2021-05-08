Фронтовиков и тружеников тыла поздравили все предприятия и организации Пермского края

Своих фронтовиков и тружеников тыла в преддверии Дня Победы чествуют все предприятия и организации Пермского края, имеющие продолжительную историю. Ежегодно одна из самых масштабных акций проходит по инициативе нефтяников. В каждой территории присутствия действующие сотрудники идут в гости к своим старшим коллегам.

Сотни километров от дома, незнакомая земля, но при этом вера в себя и товарищи помогала идти вперед, вспоминает Василий Петрович. Ему довелось участвовать в Маньчжурской операции, громить японскую Квантунскую армию.

Василий Шевченко, ветеран Великой Отечественной войны: "Приказ двигаться вперед, ни минуты не стоять, никакого отдыха. Мы пошли в наступление. Они стали отходить".

Сопротивлялись японцы недолго, рассказывает ветеран. Война кончилась, наступила мирная жизнь, в которой Василий Шевченко занимался разведкой нефтяных месторождений. И сейчас спустя столько лет вниманием он не обделен, в дверь часто стучатся гости.

Это традиционная акция пермских нефтяников «Гордимся Вами и благодарим». Почти две с половиной тысячи человек по всему краю встречают гостей и получают подарки. Фронтовики, труженики тыла, и у каждого свой рассказ о тех непростых годах

Война коснулась каждой семьи. Люди уходили добровольцами на фронт. Те, кто в силу возраста оружие в руки не брал, трудились в тылу. В Чернушку, например, во время войны эвакуировали заводы. А еще этот город – родина 12 Героев Советского Союза.

Надо сказать, что в годы войны более 15 тысяч жителей Чернушинского района ушли на фронт, и каждый третий не вернулся домой.

Внимание ветеранам – это не только визиты в праздничные дни, открытки и поздравления. Общение, рассказали лукойловцы, постоянно. Когда необходимо – помощь. Участвуют все – от руководителей предприятия до молодых специалистов.

Алексей Инюткин, начальник Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: "У нас есть очень много благотворительных акций, благотворительных программ, которые в течение года поддерживают эту уважаемую категорию населения. Но, естественно, к 9 мая проходит самая масштабная, самая значимая для нас акция – «Гордимся Вами и благодарим»".

Ветераны не стареют душой, сохраняют бодрость, общаются со школьниками, рассказывая о военных годах. В праздники собираются с родственниками и друзьями за столом. А нынешнее поколение в свою очередь гордится и помнит.