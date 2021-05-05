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В Перми завершается отопительный сезон
Ранее планировалось, что отопление начнут отключать не раньше 11 мая, но в связи с установлением теплой погоды принято решение уже 7 мая завершить отопительный сезон 2020-2021 года. Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны информировать жильцов об окончании подачи отопления. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов.
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