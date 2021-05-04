В голосовании за объекты благоустройства на 2022 год приняли участие около 32 тыс. жителей Прикамья
Минстроем России запущена горячая линия по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 доступен для каждого гражданина из любого уголка России. Операторы принимают звонки в круглосуточном режиме по 30 мая включительно.
Всего в этом году на благоустройство дворов, парков и скверов в Пермском крае будет направлено 1,2 млрд руб. из федерального, регионального и местного бюджетов. На эти средства будут благоустроены 298 объектов, из которых 92 общественные и 206 дворовых территорий. Работы будут выполнены также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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