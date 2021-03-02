Как получить ежемесячную выплату при рождении первенца?
С первого марта для получения ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка необходимо собрать пакет документов и лично обратиться в органы социальной защиты. До этого выплата продлевалась автоматически, даже заявления не требовалось.
Право на получение материальной поддержки имеют родители первого ребенка до трех лет, чей среднедушевой семейный доход не превышает двух прожиточных минимумов, это чуть больше 22,5 тысяч. Сумма ежемесячной выплаты при этом составит 11 124 рубля.
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