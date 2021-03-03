За три года в Пермском крае построят 39 новых детских садов и школ

Сегодня на заседании правительства Пермского края был рассмотрен вопрос о строительстве в Прикамье школ и детских садов в 2021-2023 гг. В предстоящую трехлетку планируется возвести 25 школ и 14 детских садов.

Новые образовательные учреждения смогут принять почти 16 тыс. детей. Современные школы появятся в 18 муниципальных образованиях, а садики – в 9 территориях Пермского края.

«При реализации планов по строительству образовательных учреждений очень важно усилить контроль сроков сдачи объектов. Определенные успехи у нас уже есть – в прошлом году была проведена серьезная работа по решению вопроса ввода в эксплуатацию каждого долгостроя. Но этого не достаточно. Надо не просто завершить все стройки, но и не допускать задержек по возведению новых объектов. Причем контролировать строительство на каждом этапе нужно и в крупных городах, и в удаленных населенных пунктах. Поскольку устранение территориального неравенства – это наша ключевая задача. Объекты в муниципалитетах не должны уступать по качеству и оснащению лучшим школам и детским садам краевой столицы. За два года на новое оборудование направим более 100 млн руб. Таким образом делаем все, чтобы наши дети получали самое современное образование», – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 9 школ на 4194 учащихся и 9 детских садов на 1910 мест.