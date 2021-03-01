3 марта в Перми проверят региональную систему оповещения
3 марта с 10:40 до 10:44 будет проведена комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения Пермского края. Система оповещения проверяется ежегодно при подготовке сил и средств Пермского края к паводку.
Будет произведён запуск местных, локальных и объектовых систем оповещения, с включением узлов сиренного и речевого оповещения, а также перехватом теле- радиоканалов – радио «Россия» и телеканала «Россия-1».
Жителей города, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.
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