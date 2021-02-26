Выбран новый руководитель Соликамского городского округа

В доме народного творчества «Губерния» состоялась презентация новой книги «100 и один документ: нескучные архивные истории». Тираж в 500 экземпляров издали к юбилею государственного архива, который прошёл в 2019 году. 2 года ушло на подборку материала и редакцию. Опубликованы документы о событиях пермской и российской истории, некоторые из них сохранились в единственном экземпляре. По словам сотрудников архива, они будут интересны как ученым, так и простым обывателям. Книги можно будет найти в музеях и библиотеках, в скором времени она будет опубликована в электронном виде на сайте государственного архива.