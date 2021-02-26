Выбран новый руководитель Соликамского городского округа
Сегодня депутаты Соликамской городской думы выбрали нового руководителя городского округа. Им стал начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков. Как сообщает издание "Коммерсант-Прикамье", кандидатуру Самоукова поддержали 15 из 25 депутатов местной думы. Действующего главу муниципалитета, бывшего топ-менеджера «Соликамскбумпрома» Алексея Федотова, поддержали 10 депутатов. Срок полномочий нового руководителя округа - пять лет.
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