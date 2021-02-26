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На пожаре в поселке Камский погибли три человека
Три человека погибли на пожаре в поселке Камский Добрянского района. Ранее очевидцы выложили кадры пожара в Сеть.
Ольга Савина, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что горит дом по адресу: Добрянский ГО п. Камский, ул. Лесная. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения 7-ПЧ происходило горение на площади 25 кв. метров. На пожаре погибли три человека. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводится проверка. Обстоятельства и причина устанавливаются. Уважаемые жители Пермского края! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае возникновения пожара незамедлительно сообщайте об этом по телефону «01» или «112», с сотового телефона - «101».
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