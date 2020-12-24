Завершено расследование в отношении трёх фигурантов трагедии в отеле «Карамель»
Завершено расследование в отношении трёх должностных лиц, обвиняемых в причастности к трагедии в пермском мини-отеле «Карамель». Сейчас фигуранты и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела. Об этом изданию «Новый компаньон» сообщили в ГСУ СКР.
Напомним, обвинения предъявлены пожарному инспектору Разифу Исмакаеву - по ч. 3 ст. 293 (халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц), начальнику районного подразделения «ПСК» - по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и главному инженеру ООО «УК «Профи-Дом» - по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего использования профессиональных обязанностей двум и более лицам).
Все трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Главный фигурант - управляющий отелем Сергей Щербаков - сейчас находится в СИЗО, его дело выделено в отдельное производство по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В сентябре этого года Индустриальный суд начал рассматривать по существу уголовное дело Сергея Щербакова. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Трагедия случилась в ночь на 20 января текущего года в отеле, расположенном в подвальных помещениях дома по адресу ул. Советской Армии, 21. Из-за прорыва магистрального трубопровода кипяток попал помещения гостиницы, в результате чего пять человек погибли, трое были госпитализированы с ожогами.
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