Не платил за тепло - остался без авто...

Пермские энергетики составили рейтинг самых дорогостоящих автомобилей, которые 2020 году арестовали по долгам за тепло и горячую воду. На первом месте списка внедорожник марки Land Rover Range Rover IV, задолженность его владельца превышает 10 млн руб. Второе место занял еще один внедорожник - Toyota Land Cruiser 200, его хозяин более года задолжал около 100 тысяч рублей. На третьем месте списка имущество семейной пары, которая владеет сразу двумя автомобилями марки Toyota и лишилась одного из них -Toyota Camry арестовали за долг в 120 тысяч руб.

Всего в текущем году арест был наложен на 70 автотранспортных средств, общий долг владельцев которых превышает 30 млн руб.