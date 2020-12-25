«Большая книжная ярмарка» открылась в Перми на заводе имени Шпагина, и это не просто прилавки с бестселлерами. Здесь проходят презентации книжных новинок, литературные чтения, встречи с авторами и издателями.

Годовалый Мартин стал, пожалуй, самым юным посетителем Большой книжной ярмарки. За час Татьяна успела его развлечь, узнать о частном образовании для старшего сына и обсудить книжные новинки с издателями.

Татьяна Коновалова: "Люблю находить какие-то интересные необычные книги".

И таких изданий здесь множество: например, можно полистать одну из 80 лучших детских книг мира.

Мария Пласткова, заместитель директора Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина: "Книга из ОАЭ, в связи с тем, что арабский язык читается по-особенному, соответственно, книга листается наоборот, а не как мы привыкли. Интересная книга австрийская - это графический роман. Он понятен без слов, без текста".

«Большая книжная ярмарка» открылась на территории завода Шпагина при поддержке краевого Министерства культуры. Книги представили полсотни издательств со всей России. Запланированы встречи с писателями и художниками, работает выставка иллюстраций.

Маргарита Урих, директор Пермской краевой детской библиотеки им. Л.И. Кузьмина: "Мы впервые увидим и услышим директора главной детской библиотеки страны - Марию Веденяпину. Она расскажет об основных тенденциях и что делается в мире детской книги". Также площадка примет региональный фестиваль «Медиаход» с участием современных детских СМИ. В их числе легендарный журнал «Мурзилка» - здесь все выпуски собраны в красочных томах. Взрослым будет любопытно узнать, что знакомый с детства персонаж - в красном берете с фотоаппаратом - перед первыми читателями представал в образе пушистой собачки.

Юлия Остапенко, директор издательства: "Даже в книге рекордов Гиннесса единственный журнал с самым длительным сроком издания в мире. В 2024 году ему будет 100 лет".

Запланированы также мастер-классы, интеллектуальные игры и творческие выступления. Яркой «фишкой» стала огромная книга, в два раза превышающая человеческий рост. Мерам безопасности внимание особое - вход и выход разные, на территории организовано одностороннее движение. Все участники и даже сказочные персонажи дезинфицируют руки.

Найти что-то для себя смогут и дети, и взрослые. Организаторы обещают адекватные цены от издателей.

Елена Шаркунова, заместитель директора Центра по реализации проектов в сфере культуры Пермского края: "Книги все безумно дешёвые, они все идут со скидкой, выбор очень разнообразный, глаза разбегаются, поэтому мы всех приглашаем в эти четыре дня посетить нашу выставку".

В пятницу и субботу выставка будет работать до 19.00 часов, в воскресенье – до 18.00 часов. Вход бесплатный.