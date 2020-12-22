Уснула пьяная на лавке - проснулась без мобильника. Пермячка осуждена за ложный донос о грабеже
В Перми за ложный донос осуждена женщина. Как рассказали в полиции, жительница Орджоникидзевского района перестаралась с алкоголем и уснула на лавке. Отдохнув, обнаружила, что сотовый телефон утерян.
Чтобы родные не терзали ее вопросами, куда делся мобильник, и не укоряли ее в пьянстве, она обратилась в полицию с заявлением о якобы имевшем место грабеже.
"С ее слов: на нее напали два очень агрессивных мужчины и вырвали из ее рук любимый Huawei Y7. Полицейские в кратчайшие сроки вывели даму на чистую воду и возбудили в отношении нее уголовное дело за ложный донос. Судом ей назначена трудотерапия в размере 300 часов исправительных работ", - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.
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