Пермяки могут пожаловаться на полицейских в прокуратуру
Прокуратура сегодня проведет прямую линию по проблеме необоснованного применения физической силы полицейскими. Граждане могут сообщить о фактах силового воздействия. Телефонная линия пройдет с 14:00 до 15:00. Сообщить можно и о бездействии полицейских, а также о других нарушениях законодательства. Телефон прямой линии 8 (342) 217-53-36.
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