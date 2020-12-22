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Первый снегопад парализовал движение в Перми
Накануне в Перми произошли серьезные транспортных заторы. В час пик сервис «Яндекс Пробки» окрасил весь центр города в красный цвет и показывал уровень в девять баллов.
Уже в семнадцать часов проехать по центру Перми стало невероятно сложно. Особенно сложная ситуация наблюдалась на улице Попова на подъезде к Коммунальному мосту, на участках улиц Луначарского и Пушкина.
«Дороги абсолютно не чищены!», - ругались в соцсетях пермские водители.
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