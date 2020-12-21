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Медики пояснили порядок выдачи бесплатных лекарств больным COVID-19​

Медики городской клинической поликлиники №2 пояснили порядок выдачи бесплатных лекарств больным COVID-19​. Как рассказала заведующая ГКП Любовь Левина, на сегодня к учреждению прикреплено более 130 тыс. человек. ​​«Если человек вызвал врача на дом, к нему выезжает доктор службы ​неотложной помощи. В случае обнаружения симптомов ковида врач берет мазок. Медики ГКП № 2 направляют на тестирование всех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. Результат сейчас приходит очень оперативно, в течение одного-двух дней, в поликлинику, а также дублируется ​ большинству пациентов смс-сообщением. ​ Допустим, тест положительный. Тогда к больному (в том числе и к тому, кто сдавал анализ в частной клинике) выезжает ковидная бригада с набором необходимых препаратов. Медикаменты для каждого пациента его лечащий врач подбирает индивидуально, предварительно изучив его медицинскую карту, учитывая тяжесть диагноза, сопутствующие патологии и возможные противопоказания. И если, к примеру, у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, в этот набор войдут антикоагулянты для разжижения крови, и не на 5 дней приема, как доставляют другие лекарства, а на месяц, потому что их надо принимать длительно. Каждому пациенту готовится отдельный пакет с лекарствами, туда же вкладывается листок с подробными инструкциями, как принимать препараты», – объяснила Любовь Левина.
В поликлинике действуют 6 ковидных бригад и 13 бригад неотложной помощи. Наблюдение за больными Covid-19 и вирусной пневмонией ведут медики ковидных бригад (врач и медсестра). Они привозят лекарства, отслеживают сатурацию, измеряют температуру. Врачи неотложки по вызову посещают пациентов на дому, а в выходные дни и вечерние часы также могут доставить бесплатные лекарства пациентам.Течение заболевания у амбулаторного пациента врач контролирует по телефону, а также составляется индивидуальный график осмотра. При ухудшении самочувствия больной может вызвать врача на дом. Медработник осмотрит пациента, скорректирует план лечения или, при наличии показаний, примет решение о его госпитализации.
Напомним, в список, утвержденный Минздравом России для лечения больных COVID-19 и вирусной пневмонией, вошли противовирусные, жаропонижающие, гормональные, кроверазжижающие и другие препараты, такие как азитромицин, амоксициллин, апиксабан, гидроксихлорохин, гриппферон, кларитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, парацетамол, дексаметазон, преднизолон, ривароксабан, умифеновир, фавипиравир.

Метки: Здоровье

Опубликовано: 21.12.2020 в 16:23 в рубрике - Радио Пермского края

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