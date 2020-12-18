В Кизеле реконструируют водовод

Ремонт большого участка водовода закончили в Кизеле. Под замену попали 1,5 километра ветхих труб. По плану это лишь часть большой реконструкции всех сетей в городе.Запасаться водой каждый день - мера вынужденная, рассказывает Ксения Олейникова. Краны пересыхают в Кизеле часто. В ванной обязательно стоят набранные ведра, на кухне кастрюли и 50-литровая канистра в детской.

Ксения Олейникова: «Ночью почти каждый день отключают. Бывает утром встаешь - просто воды нет. И запасов нет».

Пока Ксения ждет включения воды, подрядчики заканчивают замену одного из самых проблемных участков Кизеловского водовода. Его протяженность 1, 5 километра. Чтобы его заменить, рабочим пришлось хорошо постараться. Работы осложняла болотистая почва.

Переустройство ветхого участка водопровода сделано по поручению губернатора края Дмитрия Махонина. На эти цели из бюджета края было выделено 24 миллиона рублей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Мы убеждены, что в этом году часть магистрального водопровода переложить и дальше по программе «Чистая вода» в течение 2-х лет решить проблему с водоснабжением г.Кизел».

Для того чтобы вода поступала бесперебойно во всем городе, сейчас муниципалитет разрабатывает проектно-сметную документацию. Строительно-монтажные работы планируют начать в 2022.

Иван Денисов, заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Планируем в 2022 году выйти на строительно-монтажные работы в рамках нац.проекта «Чистая вода». Сюда будут привлечены федеральные средства».

Как заявлено, всего в рамках федерального проекта «Чистая вода» Прикамье до 2024 года получит около 2 млрд. рублей на модернизацию систем водоснабжения.

После того как поменяют все сети, говорят специалисты, решится и еще одна проблема - высокой платы за водоснабжение. Произойдет это благодаря тому, что будет меньше утечек питьевой воды.