В Прикамье ожидается сильный ветер и мокрый снег
По информации Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 16 октября в Прикамье ожидается облачно с прояснениями, ночью местами небольшой, по крайнему северу до умеренного дождь, днем кратковременный дождь, по северу переходящий в мокрый снег. Ветер южный, юго-западный, с переходом днем на западный 8–13 м/с, днем порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 6–11°, по северу до +1°, днем 11–16°, по северу +5,+10°.
17 октября - облачно с прояснениями местами кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +2,+7°.
18 октября - облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +2,+7°.
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