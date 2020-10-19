В Прикамье закончилось следствие по делу крупного наркодилера
Полицейские закончили следствие по делу крупного наркодилера. Злоумышленник играл роль так называемого «склада», а также дополнительно подрабатывал закладчиком. Работал на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Свердловской, Кировской и Оренбургской областей. Для конспирации он использовал арендованный автомобиль и постоянно передвигался из одного региона в другой. Его задержали с поличным осенью прошлого года, когда большая часть сотрудников наркосиндиката уже была поймана полицейскими.
Всего у него изъяли около 2 кг наркотических средств и психотропных веществ, которые злоумышленник приготовил к сбыту. Также следствием установлено, что мужчина легализовал больше пяти миллионов рублей, полученных от продажи. Всего в преступном сообществе состояли 16 человек, у них оперативники изъяли около 10 кг наркотиков, среди которых ЛСД, кокаин, МДМА, мефедрон и амфетамин.
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