В Перми для больных коронавирусом развернут еще более 300 коек
К 20 октября в Пермском крае развернут более 300 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавиурсом на базе Городской больница №2 им.Граля. Перепрофилирован будет 7-этажный корпус на ул.Плеханова, 36. Об этом сообщает краевой Минздрав.
Не перепрофилированными останутся отделения урологии и офтальмологии. Пациенты, которым была назначена плановая госпитализация будут маршрутизированы в больницу им. С.Н. Гринберга, ГКБ № 4, ГКБ им. В.А. Тверье, Пермскую краевую клиническую больницу, МСЧ №140, больницу «РЖД-Медицина», кардиодиспансер, Пермскую центральную районную больницу (ш. Космонавтов, 359, Пермский район).
Из развернутых в больнице им.Граля 300 коек 70 будут оснащены кислородом. При этом число таких коек планируется увеличить.
На сегодня в Прикамье развернуто 3207 коек для пациентов с COVID. К сегодняшнему дню было перепрофилировано еще 50 коек в Больнице Коми-Пермяцкого округа. Таким образом, к середине следующей недели в Пермском крае число коек для пациентов с коронавирусом будет увеличено до 3,5 тысяч.По данным Роспотребнадзора на 14 октября, в Пермском крае выявлено 11137 заболевших коронавирусом, инфицированные обнаружены во всех территориях региона.
Как заявляют в региональном Минздраве, мест для лечения пациентов с коронавирусом или внебольничной пневмонией в медучреждениях Пермского края достаточно.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В ночь на четверг в Прикамье ожидается значительное похолодание
В Пермском крае выявлено 106 новых случаев коронавируса
«Радио России» теперь вещает в Очере в FM-диапазоне
В Пермском крае выявлено 96 новых случаев коронавируса
В шести филиалах МФЦ установили криптокабины для оформления загранпаспортов нового поколения
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 87 новых случаев коронавируса
Прокуратура выяснила причину потопа в аварийном доме на ул. Циолковского
Вынесен приговор пермяку, который из мести взорвал автомобиль соседки
Зимнее расписание: отменено 12 пригородных поездов
2 октября в Перми пройдет проверка системы оповещения
Добавить комментарий: