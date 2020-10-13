В ночь на четверг в Прикамье ожидается значительное похолодание
Сегодняшний день будет относительно теплым, но уже вечером начнется постепенное похолодание, сообщают синоптики ГИС-Центра ПГНИУ. К концу текущей недели погода испортится окончательно.
"В ночь на четверг значительно похолодает. По южной части края около нуля, по северу вероятны заморозки до минус трех. В ночь на 16 октября прогнозируется выход активного циклона. Продолжительный сухой период, который наблюдался у нас с третьей декады сентября, закончится", - рассказал Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ.
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