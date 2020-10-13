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В Пермском крае выявлено 106 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19: 83 человека проходят лечение в больницах, 23 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11028. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 12 октября – 1,09).
Из 106 новых инфицированных – 46 мужчин, 58 женщин, 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди них: младше 45 лет – 10 человек, 51 человек в возрасте 45-65, 43 человека старше 65 лет.Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 4 человека. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 325 человек, еще 208 человек умерли от сопутствующих заболеваний.
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