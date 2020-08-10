Для школ края закупят современное цифровое оборудование
Для 101 школы Прикамья в рамках нацпроекта закупят современное цифровое оборудование. Власти Пермского края объявили три аукциона с федеральным финансированием в рамках нацпроекта «Образование». Общая начальная максимальная цена контрактов составляет 306,4 млн рублей.
В соответствии с объявленными аукционами, новые МФУ, ноутбуки и интерактивные доски поступят в 101 школу Прикамья в Краснокамском, Юсьвинском, Ильинском, Частинском, Кишертском, Гайнском, Кунгурском, Верещагинском, Бардинском, Кудымкарском, Кочевском, Краснокамском, Чердынском, Пермском, Куединском, Карагайском, Ординском и Октябрьском районах, а также в городах Добрянка, Чусовой, Горнозаводск, Чайковский, Оханск, Оса, Березники, Кизел, Кунгур, Чернушка, Лысьва, Соликамск, Гремячинск, Краснокамск, Красновишерск, Нытва, Губаха, Очер и Пермь.
Современная IT-техника должна быть поставлена в течение 60 дней с даты заключения договоров. Итоги аукционов планируется подвести 13 и 24 августа соответственно. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
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