В Чердыни сотрудница почты похитила 170 тысяч рублей, чтобы расплатиться с кредитом
Чердынский районный суд вынес приговор 39-летней местной жительнице. Она признана виновной в присвоение чужого имущества с использованием служебного положения.
Следствием установлено, что осужденная работала в отделении почтовой связи. Гражданка имела задолженность по кредиту, но у нее не было средств, чтобы выплатить его. Тогда злоумышленница решила, что будет брать деньги из кассы, чтобы исполнять долговое обязательство. С ноября 2019 года по февраль 2020 года женщина похитила более 170 000 рублей.
"Делала это небольшими суммами, чтобы никто не заметил ее действий. В последующем она хотела вернуть деньги в кассу, но работодатель выявил недостачу и обратился в полицию", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Пермском крае подвели итоги первого этапа операции «Мак – 2020»
В Перми изменилась система пополнения транспортных карт
В МСЧ №1 из-за грозы сломался компьютерный томограф
Десантников призывают отметить свой профессиональный праздник дома
«Переходили дорогу в неустановленном месте»: в Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
В Добрянке открылся Центр социальной реабилитации подростков, употребляющих психоактивные вещества
Глава Перми проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного центра в микрорайоне Молодёжный
«Не соответствует тяжести содеянного»: прокуратура обжалует приговор школьнику, сбившего насмерть девушку
Глава Перми проверил работу городских ярмарок
Запрет на посещение лесов продлен до 25 июля
Добавить комментарий: