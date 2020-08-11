Начала работу региональная программа «Открывай Пермский край» - это серия экскурсий в малые города: Чусовой, Кунгур, Соликамск и Осу. Проект работает при поддержке Росмолодежи, поэтому для участников предоставляется бесплатный трансфер от Перми до малого города и обратно, питание и проживание в гостинице. Заявку можно оформить на сайте, участники должны быть старше 18 лет. Регистрация на поездку в Чусовой проходит до 21 августа, а в Кунгур - до 11 сентября. При большом числе желающих организаторы будут проводить отбор участников. Для них предусматривается творческое задание.
Во время экспедиций планируется провести городское исследование, изучить местную культуру, ремесла, принять участие в благоустройстве местного культурного объекта. Задача участников – изучив город и посмотрев на него с новой стороны, подумать, каким образом можно привлечь на территорию больше гостей и оформить свою идею в мини-проект, который в дальнейшем может быть реализован.
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