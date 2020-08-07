В Пермском крае подвели итоги первого этапа операции «Мак – 2020»
В Пермском крае подведены итоги первого этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак – 2020». Его цель – предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации посевов и очагов произрастания дикорастущих растений в регионе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в ходе проведения операции уничтожено более 1,3 гектара дикорастущих наркосодержащих растений, выявлено 32 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято более 4,3 кг запрещенных веществ и наркосодержащих растений.Так, в Чернушинском районе полицейские на огороде местной жительницы обнаружили грядки с маком. С приусадебного участка стражи порядка изъяли 175 кустов наркосодержащих растений общей массой более 1,5 кг. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело.Второй этап оперативно-профилактической операции «Мак – 2020» продлится с 17 по 26 августа 2020 года. Информацию о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефонам: 02 (102) или 8342468787.
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