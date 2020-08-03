В Перми изменилась система пополнения транспортных карт
Сегодня в Перми меняется система пополнения транспортных карт, которыми многие оплачивают проезд в общественном транспорте. Отныне невозможно будет пополнить счет наличными средствами.
Для держателей льготных проездных документов правила оплаты не меняются, поскольку их проездные документы являются персонифицированными. Также не меняется процедура приобретения безлимитных тарифов и тарифа на 60 поездок для транспортных карт.Алена Власова, пресс-секретарь департамента транспорта администрации г. Перми: "В связи с изменением федерального законодательства пополнить транспортные карты в формате электронного кошелька с 3 августа будет возможно только за безналичный расчет. Сделать это можно будет через личный кабинет, через банкоматы, а также в отделениях центральных касс и "Почтобанка". При этом «Почтобанк» принимают к оплате только банковские карты «МИР». Оплата льготных проездных документов, а также приобретение конкретных тарифов для транспортных карт - их правила не меняются".
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