29 марта ГТРК «Пермь» покажет фильм «Память», посвященный 20-летию подвига пермского ОМОНа
29 марта в 15:30 (повтор 30 марта в 10:00) на телеканале "Россия 24" состоится премьера документального фильма ГТРК "Пермь" - "Память", посвященного 20-летию со дня гибели в Чечне бойцов пермского и березниковского ОМОНа. 29 марта 2000 года сводный отряд пермской милиции попал в засаду в Джани-Ведено. В бою погибло 36 омоновцев. Фильм создан при поддержке министерства культуры Пермского края.
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