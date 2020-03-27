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В Прикамье набирают наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию
В Общественной палате Пермского края подписали соглашения с представителями «сетевых» общественных организаций и политических партий: документ предусматривает организацию наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о его переносе на неопределённый срок, однако сейчас представители профсоюзов, фондов и объединений могут выразить желание стать наблюдателями. Общественная палата имеет право назначать их в каждую избирательную комиссию, расположенную в регионе. Для будущих наблюдателей будет организовано обучение.
Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: «Это непростой труд. Нужно понимать, как минимум, основы законодательства, связанного с референдумом, голосованием по Конституции, с выборным процессом. Такое обучение на площадке Общественной палаты РФ пройдёт, мы надеемся, в апреле, в мае - понятно, оно будет в онлайн-режиме».
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