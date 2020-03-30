Пенсии и соцвыплаты поступят по графику
В региональном отделении Пенсионного фонда предупредили, что несмотря на то, что неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей, пенсии и другие социальные выплаты будут доставляться гражданам в соответствии с утвержденным графиком - в Пермском крае это с 3 по 22 число.
Выплаты к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла в размере 75 и 50 тысяч рублей также будут перечислены вовремя. Данная выплата осуществляется в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся в Пенсионном фонде России.
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