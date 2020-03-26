Особенности выбора программы страхования для квартиры

Проживание в многоквартирном доме несет в себе ответственность перед соседями или сожителями. Любой страховой случай, возникший в отдельном помещении, может быстро распространиться и на соседнее имущество, за которое отвечать будет непосредственно владелец очага бедствия. Именно поэтому страховая компания Альфастрах предлагает особенные виды страхования имущества в квартирах.

Программа страхования «Хоть потоп!»

Особенности программы заключаются в возможности самостоятельно выбирать какие риски страховать и оформление сделки в онлайн-режиме.

В каком случае лучше выбрать программу страхования «Хоть потоп!»

Вы только закончили современный ремонт и опасаетесь за его состояние. Приобрели новую квартиру и опасаетесь за действия соседей. Во время ремонта боитесь нанести вред помещению соседней квартиры. Не знаете, что подарить друзьям на новоселье. В случае, когда в вашей квартире много дорогой техники и форс мажоры с водой и электричеством могут привести к ее поломке. Вы часто отсутствуете дома и не можете следить за состоянием вашего имущества 24 часа в сутки.

Застраховать свою квартиру по такой программе очень просто, достаточно обратиться в отделение любого банка или пункта связи, получить квитанцию на оплату чека, и оплатить первую премию в кассе.

Программа страхования «Добрые соседи!»

В случае, когда вы ответственный домовладелец, и не желаете решать возникшие вопросы с соседями примитивными методами, можно застраховать свою гражданскую ответственность перед ними. Согласно полису, страховая компания будет возмещать убытки, нанесенные соседям без ведома собственников квартиры.

От чего страхует программа «Добрые соседи!»?

От пожара, причиной которого стало замыкание или небрежное обращение с бытовыми приборами.

От поломки водопровода или системы канализации.

От перегорания проводки и короткого замыкания

Основными преимуществами такого полиса являются отсутствие необходимости письменного разрешения от соседей и выгодные условия страхования. Страхование по данному полису проходится без франшизы, а оформить его можно в онлайн-форме, не выходя из дома.

Страхование гражданской ответственности для держателя полиса является прежде всего возможностью не нести ответ перед соседями за форс-мажоры, возникшие в следствии поломок коммуникаций или природных факторов. Это во многом упрощает жизнь в многоквартирных домах, где и без того достаточно много суматохи.

Перед тем как заключать договор страхования, клиенту следует ознакомиться с правилами и условиями страхования, чтобы в дальнейшем во время сотрудничества не возникли неразрешимые проблемы. При возникновении страхового случая Сраховщик оставляет за собой право рассмотреть документы, подтверждающие происшествие и отказать в выплате, если внутренний эксперт признал случай как не страховой.