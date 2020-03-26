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Особенности выбора программы страхования для квартиры
Особенности выбора программы страхования для квартиры
Проживание в многоквартирном доме несет в себе ответственность перед соседями или сожителями. Любой страховой случай, возникший в отдельном помещении, может быстро распространиться и на соседнее имущество, за которое отвечать будет непосредственно владелец очага бедствия. Именно поэтому страховая компания Альфастрах предлагает особенные виды страхования имущества в квартирах.
Программа страхования «Хоть потоп!»
Особенности программы заключаются в возможности самостоятельно выбирать какие риски страховать и оформление сделки в онлайн-режиме.
В каком случае лучше выбрать программу страхования «Хоть потоп!»
- Вы только закончили современный ремонт и опасаетесь за его состояние.
- Приобрели новую квартиру и опасаетесь за действия соседей.
- Во время ремонта боитесь нанести вред помещению соседней квартиры.
- Не знаете, что подарить друзьям на новоселье.
- В случае, когда в вашей квартире много дорогой техники и форс мажоры с водой и электричеством могут привести к ее поломке.
- Вы часто отсутствуете дома и не можете следить за состоянием вашего имущества 24 часа в сутки.
Застраховать свою квартиру по такой программе очень просто, достаточно обратиться в отделение любого банка или пункта связи, получить квитанцию на оплату чека, и оплатить первую премию в кассе.
Программа страхования «Добрые соседи!»
В случае, когда вы ответственный домовладелец, и не желаете решать возникшие вопросы с соседями примитивными методами, можно застраховать свою гражданскую ответственность перед ними. Согласно полису, страховая компания будет возмещать убытки, нанесенные соседям без ведома собственников квартиры.
От чего страхует программа «Добрые соседи!»?
- От пожара, причиной которого стало замыкание или небрежное обращение с бытовыми приборами.
- От поломки водопровода или системы канализации.
- От перегорания проводки и короткого замыкания
Основными преимуществами такого полиса являются отсутствие необходимости письменного разрешения от соседей и выгодные условия страхования. Страхование по данному полису проходится без франшизы, а оформить его можно в онлайн-форме, не выходя из дома.
Страхование гражданской ответственности для держателя полиса является прежде всего возможностью не нести ответ перед соседями за форс-мажоры, возникшие в следствии поломок коммуникаций или природных факторов. Это во многом упрощает жизнь в многоквартирных домах, где и без того достаточно много суматохи.
Перед тем как заключать договор страхования, клиенту следует ознакомиться с правилами и условиями страхования, чтобы в дальнейшем во время сотрудничества не возникли неразрешимые проблемы. При возникновении страхового случая Сраховщик оставляет за собой право рассмотреть документы, подтверждающие происшествие и отказать в выплате, если внутренний эксперт признал случай как не страховой.
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