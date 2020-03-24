В Прикамье 26 марта проверят систему оповещения

Пленарное заседание Пермской городской думы прошло быстро и в особом режиме. Журналистам предложено было воздержаться от очного визита и следить за происходящим посредством онлайн трансляции. Число присутствующих в зале решено было ограничить 50. Выступившая перед депутатами руководитель министерства здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что в Прикамье поступила партия тестов на выявление коронавируса в размере 1000 штук.