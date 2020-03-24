В Прикамье 26 марта проверят систему оповещения
В четверг в Пермском крае состоится проверка сирен, оповещающих о паводке. Жителей просят соблюдать спокойствие. Такой мониторинг осуществляют ежегодно перед началом паводкового сезона. Проверка будет произведена с запуском местных, локальных и объектовых систем оповещения с включением сирен.
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