Пожилым пермякам настоятельно рекомендуют оставаться дома

Одна из вводимых в Прикамье с сегодняшнего дня мер - самоизоляция людей в возрасте старше 60 лет. Им рекомендовано не покидать свои дома и квартиры. Санкций за нарушение режима не предусмотрено, вся надежда на сознательность граждан. Врачи будут приходит к ним по вызову. Продукты и медикаменты могут приносить родственники, волонтеры или социальные работники. Мера вызвана необходимостью защитить пожилых людей от угрозы заражения коронавирусом, который для этой возрастной группы наиболее опасен.

Весь Пермский край охвачен волонтерской сетью, а также территориальными отделами министерства соц защиты. Маломобильные граждане или пожилые люди могут обратиться по одному из телефонов, чтобы оставить заявку на доставку продуктов. Волонтерская помощь пожилым и инвалидам: 8 800 2003 411. Скорая социальная помощь: 8 800 1008 305. Соцработники дополнительно готовы помочь с лекарствам и уборкой квартиры.

Дмитрий Махонин: "Мы должны обеспечить нормальный быт этой категории граждан. Должно быть нормальное обеспечение питанием. Также нужно обеспечить отсутствие претензий со стороны жилищно-коммунальных компаний и ресурсоснабжающих организаций по штрафам и пеням, с учетом того, что гражданин не сможет оплатить коммунальные услуги".