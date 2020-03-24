← «От сердца к сердцу» - музыкальная программа Татьяны Бакулевой, подготовленная по письмам радиослушателей
Цены на услуги мерчандайзинга: от чего они зависят
Мерчандайзинговая деятельность – один из наиболее эффективных методов продвижения продукции и увеличения объемов продаж в торговых точках. Такой промо-сервис предполагает временное или долгосрочное выполнение комплекса функций непосредственно в магазинах. Мерчендайзер занимается:
-
- Заполнением витрин товарами в соответствии с планограммой.
-
-Удалением просроченных, неактуальных позиций.
-
-Заменой устаревших ценников на новые.
-
-Размещением и удалением POS-материалов.
-
-Контролем складских запасов.
-
-Формированием фото- и аналитических отчетов.
-
-Консультированием клиентов, стимулированием сбыта.
-
-Формированием и подачей заявок руководителям отделов на увеличение закупок продукции своего заказчика.
Выделяют несколько типов мерчендайзеров. Соответственно, и перечень функциональных обязанностей у них вариабельный. А потому и цены на услуги мерчандайзинга изменяются в широком диапазоне. Называть конкретные значения попросту нет смысла, ведь стоимость такого сервиса всегда рассчитывается индивидуально. Поэтому в данном экскурсе мы избежим конкретики, а лучше перечислим и осветим значение основных ценообразующих факторов.
Что влияет на стоимость мерчандайзингового сервиса
Цена услуг мерчандайзинга зависит от следующих параметров:
-
-Тип и квалификация промо-персонала. Наем совмещенного мерчендайзера, обслуживающего витрины сразу нескольких поставщиков, обходится дешевле, чем привлечение персонального консультанта. Однако и эффективность их работы существенно различается.
-
-Численность сотрудников. Нанимая команду из 3-5 человек, заказчик платит больше денег подрядчику, чем в случае привлечения одного продажника. Это вполне объяснимо, ведь аутсорсеру в первом случае приходится тратить больше средств на содержание персонала.
-
-Период партнерства. Стоимость услуг мерчандайзинга рассчитывается за каждый день (или час) их оказания. Чем дольше промо-сотрудники работают над увеличением товарооборота заказчика, тем больше ему придется заплатить за это. С другой стороны, долгосрочное партнерство позволяет рассчитывать на специальные ценовые предложения.
-
-Комплекс услуг. Мерчендайзер может заниматься исключительно выкладкой продукции или консультировать покупателей, стимулируя продажи. Вдобавок, подрядчик может взять на себя изготовление POSm для проведения промо-акций. Каждая опция удорожает сервис, что обязательно сказывается на итоговой смете.
-
-Регион деятельности. В отношении любых услуг региональный фактор имеет значение. Поэтому вполне закономерно стоимость мерчандайзинга в Москве или Санкт-Петербурге выше, чем в Омске или Волгограде. Чем выше уровень урбанизации в регионе, тем дороже сервис.
Узнать точную цену мерчандайзинговых услуг можно уже в процессе обсуждения деталей с подрядчиком. Поэтому заказчику первым делом следует найти достойного исполнителя – и после уточнения всех рабочих моментов он быстро сформирует смету!
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
«От сердца к сердцу» - музыкальная программа Татьяны Бакулевой, подготовленная по письмам радиослушателей
Конверты: многообразие вариантов и сфер применения
24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. «Не болей!» - авторская программа Галины Сизовой.
Когда маленькая помощь дороже самого большого сочувствия. Программа «День сегодняшний» с Юрием Филимоновым
Косметическая продукция от компании Sibella
Программа передач Радио России-Пермь с 16 по 22 марта 2020 года
Дети войны... они перенесли все тяготы лихолетья. «Наследие» - авторская программа Раисы Маматовой.
Как мы бережем зеленое убранство Перми... «День сегодняшний» - авторская программа Раисы Маматовой.
«Историческая миссия»: региональные депутаты поддержали поправки в Конституцию
Ветряная оспа - можно ли ее своевременно диагностировать? «Не болей!» - авторская программа Галины Сизовой.
Добавить комментарий: