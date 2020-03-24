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← «От сердца к сердцу» - музыкальная программа Татьяны Бакулевой, подготовленная по письмам радиослушателей

Цены на услуги мерчандайзинга: от чего они зависят

Мерчандайзинговая деятельность – один из наиболее эффективных методов продвижения продукции и увеличения объемов продаж в торговых точках. Такой промо-сервис предполагает временное или долгосрочное выполнение комплекса функций непосредственно в магазинах. Мерчендайзер занимается:

  • - Заполнением витрин товарами в соответствии с планограммой.

  • -Удалением просроченных, неактуальных позиций.

  • -Заменой устаревших ценников на новые.

  • -Размещением и удалением POS-материалов.

  • -Контролем складских запасов.

  • -Формированием фото- и аналитических отчетов.

  • -Консультированием клиентов, стимулированием сбыта.

  • -Формированием и подачей заявок руководителям отделов на увеличение закупок продукции своего заказчика.

Выделяют несколько типов мерчендайзеров. Соответственно, и перечень функциональных обязанностей у них вариабельный. А потому и цены на услуги мерчандайзинга изменяются в широком диапазоне. Называть конкретные значения попросту нет смысла, ведь стоимость такого сервиса всегда рассчитывается индивидуально. Поэтому в данном экскурсе мы избежим конкретики, а лучше перечислим и осветим значение основных ценообразующих факторов.

Что влияет на стоимость мерчандайзингового сервиса

Цена услуг мерчандайзинга зависит от следующих параметров:

  • -Тип и квалификация промо-персонала. Наем совмещенного мерчендайзера, обслуживающего витрины сразу нескольких поставщиков, обходится дешевле, чем привлечение персонального консультанта. Однако и эффективность их работы существенно различается.

  • -Численность сотрудников. Нанимая команду из 3-5 человек, заказчик платит больше денег подрядчику, чем в случае привлечения одного продажника. Это вполне объяснимо, ведь аутсорсеру в первом случае приходится тратить больше средств на содержание персонала.

  • -Период партнерства. Стоимость услуг мерчандайзинга рассчитывается за каждый день (или час) их оказания. Чем дольше промо-сотрудники работают над увеличением товарооборота заказчика, тем больше ему придется заплатить за это. С другой стороны, долгосрочное партнерство позволяет рассчитывать на специальные ценовые предложения.

  • -Комплекс услуг. Мерчендайзер может заниматься исключительно выкладкой продукции или консультировать покупателей, стимулируя продажи. Вдобавок, подрядчик может взять на себя изготовление POSm для проведения промо-акций. Каждая опция удорожает сервис, что обязательно сказывается на итоговой смете.

  • -Регион деятельности. В отношении любых услуг региональный фактор имеет значение. Поэтому вполне закономерно стоимость мерчандайзинга в Москве или Санкт-Петербурге выше, чем в Омске или Волгограде. Чем выше уровень урбанизации в регионе, тем дороже сервис.

Узнать точную цену мерчандайзинговых услуг можно уже в процессе обсуждения деталей с подрядчиком. Поэтому заказчику первым делом следует найти достойного исполнителя – и после уточнения всех рабочих моментов он быстро сформирует смету!


Опубликовано: 24.03.2020 в 13:32 в рубрике - Радио Пермского края

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← «От сердца к сердцу» - музыкальная программа Татьяны Бакулевой, подготовленная по письмам радиослушателей

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