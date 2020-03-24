Цены на услуги мерчандайзинга: от чего они зависят

-Численность сотрудников. Нанимая команду из 3-5 человек, заказчик платит больше денег подрядчику, чем в случае привлечения одного продажника. Это вполне объяснимо, ведь аутсорсеру в первом случае приходится тратить больше средств на содержание персонала.

-Период партнерства. Стоимость услуг мерчандайзинга рассчитывается за каждый день (или час) их оказания. Чем дольше промо-сотрудники работают над увеличением товарооборота заказчика, тем больше ему придется заплатить за это. С другой стороны, долгосрочное партнерство позволяет рассчитывать на специальные ценовые предложения.

-Комплекс услуг. Мерчендайзер может заниматься исключительно выкладкой продукции или консультировать покупателей, стимулируя продажи. Вдобавок, подрядчик может взять на себя изготовление POSm для проведения промо-акций. Каждая опция удорожает сервис, что обязательно сказывается на итоговой смете.