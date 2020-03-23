«От сердца к сердцу» - музыкальная программа Татьяны Бакулевой, подготовленная по письмам радиослушателей

Каждое воскресенье в эфире Пермского краевого радио звучит поздравительная программа по письмам радиослушателей. Где бы вы не жили, в каком самом глухом уголке необъятного Пермского края не находились - только самые сердечные поздравления и любимая песня найдут вас.

Наш адрес: 614070, Пермь, улица Техническая, 7, краевое радио, передача «От сердца к сердцу», телефон 282-05-98, e-mail: bakuleva@perm.t7.ru (Убедительная просьба – отправляйте заявку заблаговременно и, пожалуйста, указывайте Ваш контактный телефон).

Передачу «От сердца к сердцу» можно слушать в воскресенье в 13.10 и повтор в понедельник в 07.10 он-лайн на сайте radio.t7.ru (кнопка «Радио России»), а по вторникам - повтор передачи в 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 (кнопка "Радио Т7").