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← 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. «Не болей!» - авторская программа Галины Сизовой.

Конверты: многообразие вариантов и сфер применения

Бумажные конверты, несмотря на повсеместное внедрение электронной почты, не стали историей, а продолжают оставаться востребованными при отправке писем, почтовых рассылок, документов, деловой корреспонденции, поздравительных открыток. Разновидностей данных изделий сегодня насчитывается множество. Приобрести готовые можно в магазинах и почтовых отделениях, но можно и заказать оригинальные экземпляры.

Эксклюзивные варианты с тематическими, специально подобранными изображениями, логотипами предприятий, выполненные в нестандартных размерах, как правило, применяются в деловой и представительской сфере и являются их неотъемлемым атрибутом. Недорогие и не бросающиеся в глаза, они, тем не менее, играют важную роль в формировании имиджа компании и создания первичного впечатления от нее. Письмо, упакованное таким образом, имеет больше весомости, демонстрирует уважительное отношение отправителя, указывает на его солидность. К такой корреспонденции отнесутся серьезно и не отправят в урну, не вскрыв и не ознакомившись с содержимым.

Красиво, выгодно, оперативно!

Где заказать печать конвертов? В Санкт-Петербурге качественную полиграфическую продукцию выпускает онлайн-типография PrintBroker. На сайте printbroker.com можно подобрать необходимый формат, красочность, вид печатной продукции, рассчитать стоимость тиража, получить консультацию и сразу же сделать заявку. Это быстро, ведь ехать в офис не обязательно! Ассортимент широк. Здесь изготавливают маркированные и стандартные изделия для простых и официальных писем, корпоративные и брендированные варианты, а также празднично оформляют продукцию, предназначенную для пригласительных и поздравлений.

Разновидности

По предназначению, дизайну, материалу и формату конверты классифицируются следующим образом:

- курьерские (для экспресс доставки корреспонденции, имеют изображение логотипа сервисной службы);

- фирменные (для деловой переписки, на них наносится название и символика организации);

- почтовые (для обычных отправлений почтой);

- сувенирные, праздничные и подарочные (могут быть яркими, с любыми надписями и шрифтом).

Кроме того, существуют варианты для ж/д и авиа билетов, дисков, рентгеновских снимков, с внутренним окрашиванием (для банковской рассылки), фотографий, с готовой иллюстрацией марки или без нее.

Плюсы сотрудничества с PrintBroker

Здесь выпускается достаточно широкий диапазон полиграфических изделий – от визиток до крупных каталогов. Современная техническая база позволяет не только печатать, но и выполнять постпечатную обработку. Компания гарантирует высокое качество своей продукции. Тут нет простоев, заявки принимаются ежедневно и круглосуточно. Консультация предоставляется бесплатно. Доставка производится оперативно и, при необходимости, непосредственно в офис заказчика.

Метки: Экономика, В России

Опубликовано: 21.03.2020 в 11:02 в рубрике - Радио Пермского края

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Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. «Не болей!» - авторская программа Галины Сизовой.

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← 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. «Не болей!» - авторская программа Галины Сизовой.

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