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24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. «Не болей!» - авторская программа Галины Сизовой.
Туберкулез - древнейшее инфекционное заболевание. Вызывает его микобактерия туберкулеза, которую называют еще палочкой Коха. Микобактерия очень живучая, ее не разрушает ни кислота, ни щелочь, она не боится низких температур. Заразиться туберкулезом можно где угодно.
Какие первые признаки указывают на болезнь? И как уберечься от туберкулеза? Об этом шел разговор в прямом эфире с врачом-фтизиатром Пермского краевого противотуберкулезного диспансера «Фтизиопульмонология» Анной Павловной Солдатовой.
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