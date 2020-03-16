Когда маленькая помощь дороже самого большого сочувствия. Программа «День сегодняшний» с Юрием Филимоновым

Институт социальных участковых был создан в Прикамье в прошлом году. Такой формат работы появился впервые в России, уже за нами последовал Санкт-Петербург. Сегодня в крае работают 265 соцучастковых, которые закреплены за конкретными участками во всех муниципальных районах и городских округах. Их основная задача – выявить трудную жизненную ситуацию и оказать комплексную бесплатную помощь для ее преодоления. Соцучастковые работают с людьми адресно, помогают в социальных, правовых, медицинских и психологических вопросах. В 2020 году работа службы будет усилена. Об этом в разговоре с Министром социального развития Пермского края Павлом Фокиным .