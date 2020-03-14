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← Программа передач Радио России-Пермь с 16 по 22 марта 2020 года

Косметическая продукция от компании Sibella

Продукция от производителя ООО «Фармакор Продакшн» появилась на рынке недавно. Однако она уже успела завоевать многих поклонников благодаря своей эффективности и привлекательной цене. Фармацевтическая компания специализируется на производстве биологически активных добавок, которые предназначены для женщин. Они оказывают общий положительный эффект на здоровье представительниц прекрасного пола. Часто они назначаются женщинам, возраст которых превышает 30 лет. Ведь именно в этот период они сталкиваются с изменениями в организме.

Линейка продукции Sibella имеет три серии. Они называются «Красота», «Стройность» и «Защита». Их можно принимать как от, так и в комплексе. В последнем случае оказывается многостороннее положительное действие на организм. Активные вещества, содержащиеся в фармакологических препаратах, способствуют поддержанию красоты и молодости кожи, улучшают ее упругость, питают волосы и ногти, способствуя их быстрому росту и повышенной эластичности.

Большой популярностью пользуются препараты марки Sibella с добавлением гиалуроновой кислоты и коллагена. Также существует комплекс веществ, сочетающих в себе полезные для организма ингредиенты. Они способствуют замедлению старения. Также они участвуют в антиоксидантной защите клеток всего организма.

Прием гиалуроновой кислоты и коллагена в капсулах имеет множество плюсов. Инъекционные введения могут способствовать появлению аллергических реакций, излишней пигментации, потери чувствительности в месте укола и т.д. Если же принимать препараты с такими полезными веществами от марки Sibella, то такие риски исключены. Капсульная продукция позволит доставлять гиалуроновую кислоту и коллаген прямо в организм.

Среди препаратов от бренда Sibella есть добавки, которые необходимы для поддержания правильной функциональности женской репродуктивной системы. При этом существуют добавки, предназначенные для разных циклов жизни. В период менопаузы лучше использовать препараты, которые позволят смягчить этот сложный процесс. Дополнительно они снизят риски возникновения опухолевых заболеваний. Также продукция Sibella поможет позаботиться за чувствительной частью организма женщины в периоды эмоциональных переживаний либо физического стресса. В составе такой продукции есть фитоэстрогены, которые способны компенсировать дефицит схожих веществ в женском организме. Наличие в составе изофлавонов поможет устранить последствия менопаузы и снизить приливы.

В линейке бренда Sibella присутствуют и препараты, предназначенные для похудения. Они способны контролировать гормональный фон представительницы прекрасного пола. Также они могут подавлять излишний аппетит и увеличивать метаболизм. Благодаря этому у женщины получится намного быстрее потерять лишние килограммы. Препараты такого типа благотворно влияют на организм в целом. Во время их приема появляется легкость, снижается утомляемость.

Метки: Здоровье

Опубликовано: 14.03.2020 в 15:46 в рубрике - Радио Пермского края

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← Программа передач Радио России-Пермь с 16 по 22 марта 2020 года

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