Программа передач Радио России-Пермь с 16 по 22 марта 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

Программа «Доброе утро, Пермский край»

7.10 «От сердца к сердцу» - литературно-музыкальная программа по письмам-заявкам радиослушателей (автор - Бакулева Т.В.)

10.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь», погода

13.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»;

13.50 Рубрика «Подробности» или «Актуальное интервью»

15.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,

15.50 Рубрика «Подробности»

17.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,

17.25 Рубрика «Подробности»

17.30 «Диалог с молодыми» (автор - Ромащенко Т.М.). В выпуске: «Волонтеры Конституции»



ВТОРНИК

Программа «Доброе утро, Пермский край»

7.10 «Вести-Пермь», рубрика «Подробности»;

7.30 «Насущно и актуально»

10.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь», погода

13.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»;

13.50 Рубрика «Подробности» или «Актуальное интервью»

15.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,

15.50 Рубрика «Подробности»

17.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,

17.25 Рубрика «Подробности»

17.30 «Детский возраст» (автор - Ромащенко Т.М.). В выпуске: 100 вопросов от юнкоров

СРЕДА

Программа «Доброе утро, Пермский край»

7.10 «Вести-Пермь», рубрика «Подробности»;

7.30 «Насущно и актуально»

10.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь», погода

13.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»;

13.50 Рубрика «Подробности» или «Актуальное интервью»

15.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,

15.50 Рубрика «Подробности»

17.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,

17.25 Рубрика «Подробности»

17.30 «Не болей» (автор - Сизова Г.А.). В выпуске: К Всемирному дню борьбы с туберкулезом

ЧЕТВЕРГ

Программа «Доброе утро, Пермский край»

7.10 «Вести-Пермь», рубрика «Подробности»;

7.30 «Насущно и актуально»

10.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь», погода

13.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»;

13.50 Рубрика «Подробности» или «Актуальное интервью»

15.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,

15.50 Рубрика «Подробности»

17.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,

17.25 Рубрика «Подробности»

17.30 «День сегодняшний» (автор - Маматова Р.Л.). Тема прямого эфира: К 75-летию Победы. От Курской дуги до Праги.

ПЯТНИЦА

Программа «Доброе утро, Пермский край»

7.10 «Вести-Пермь», рубрика «Подробности»;

7.30 «Насущно и актуально»

10.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь», погода

13.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»;

13.50 Рубрика «Подробности» или «Актуальное интервью»

15.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,

15.50 Рубрика «Подробности»

17.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,

17.25 Рубрика «Подробности»

17.30 «Наследие» (автор - Маматова Р.Л.). В выпуске: «С Берингом в душе». По следам Камчатской экспедиции

СУББОТА

10.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»

10.25 Рубрика «Подробности»;

10.30 «Есть повод!»

13.10 «Диалог с молодыми» (автор - Ромащенко Т.М.). В выпуске: «УТД-страницы истории». Подведение итогов викторины.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.10 «Ориентир» - программа для школьников и их родителей (автор - Ромащенко Т.М.). В выпуске: Проект «Школьное радио»

13.10 «От сердца к сердцу» - литературно-музыкальная программа по письмам-заявкам радиослушателей (автор - Бакулева Т.В.)