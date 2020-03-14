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Программа передач Радио России-Пермь с 16 по 22 марта 2020 года
ПОНЕДЕЛЬНИК
Программа «Доброе утро, Пермский край»
7.10 «От сердца к сердцу» - литературно-музыкальная программа по письмам-заявкам радиослушателей (автор - Бакулева Т.В.)
10.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь», погода
13.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»;
13.50 Рубрика «Подробности» или «Актуальное интервью»
15.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,
15.50 Рубрика «Подробности»
17.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,
17.25 Рубрика «Подробности»
17.30 «Диалог с молодыми» (автор - Ромащенко Т.М.). В выпуске: «Волонтеры Конституции»
ВТОРНИК
Программа «Доброе утро, Пермский край»
7.10 «Вести-Пермь», рубрика «Подробности»;
7.30 «Насущно и актуально»
10.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь», погода
13.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»;
13.50 Рубрика «Подробности» или «Актуальное интервью»
15.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,
15.50 Рубрика «Подробности»
17.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,
17.25 Рубрика «Подробности»
17.30 «Детский возраст» (автор - Ромащенко Т.М.). В выпуске: 100 вопросов от юнкоров
СРЕДА
Программа «Доброе утро, Пермский край»
7.10 «Вести-Пермь», рубрика «Подробности»;
7.30 «Насущно и актуально»
10.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь», погода
13.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»;
13.50 Рубрика «Подробности» или «Актуальное интервью»
15.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,
15.50 Рубрика «Подробности»
17.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,
17.25 Рубрика «Подробности»
17.30 «Не болей» (автор - Сизова Г.А.). В выпуске: К Всемирному дню борьбы с туберкулезом
ЧЕТВЕРГ
Программа «Доброе утро, Пермский край»
7.10 «Вести-Пермь», рубрика «Подробности»;
7.30 «Насущно и актуально»
10.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь», погода
13.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»;
13.50 Рубрика «Подробности» или «Актуальное интервью»
15.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,
15.50 Рубрика «Подробности»
17.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,
17.25 Рубрика «Подробности»
17.30 «День сегодняшний» (автор - Маматова Р.Л.). Тема прямого эфира: К 75-летию Победы. От Курской дуги до Праги.
ПЯТНИЦА
Программа «Доброе утро, Пермский край»
7.10 «Вести-Пермь», рубрика «Подробности»;
7.30 «Насущно и актуально»
10.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь», погода
13.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»;
13.50 Рубрика «Подробности» или «Актуальное интервью»
15.45 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,
15.50 Рубрика «Подробности»
17.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»,
17.25 Рубрика «Подробности»
17.30 «Наследие» (автор - Маматова Р.Л.). В выпуске: «С Берингом в душе». По следам Камчатской экспедиции
СУББОТА
10.10 Информационный выпуск «Вести-Пермь»
10.25 Рубрика «Подробности»;
10.30 «Есть повод!»
13.10 «Диалог с молодыми» (автор - Ромащенко Т.М.). В выпуске: «УТД-страницы истории». Подведение итогов викторины.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.10 «Ориентир» - программа для школьников и их родителей (автор - Ромащенко Т.М.). В выпуске: Проект «Школьное радио»
13.10 «От сердца к сердцу» - литературно-музыкальная программа по письмам-заявкам радиослушателей (автор - Бакулева Т.В.)
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