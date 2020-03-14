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Программа передач Радио России-Пермь с 16 по 22 марта 2020 года →
Дети войны... они перенесли все тяготы лихолетья. «Наследие» - авторская программа Раисы Маматовой.
Невозможно без слез слушать воспоминания этих уже пожилых людей. Их героические матери трудились по 12 часов на заводах, на селе и поднимали детей. Ждали письма с фронта, а приходили похоронки... или сообщение - "пропал без вести". А это было особенно тяжело для матерей- их лишали пособия на детей, могли отнять жилье, мол, "сдался в плен твой муж"...Уже после войны приходило известие - погиб в бою за родину. "Память сердца. Дети-сироты Великой Отечественной войны" - так называется региональная общественная организация. созданная 15 лет назад Валентиной Федоровной Зиновьевой. Гостями редакции программы "Наследие" стали члены этой организации.
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