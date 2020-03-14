Как мы бережем зеленое убранство Перми... «День сегодняшний» - авторская программа Раисы Маматовой.

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Весна, скоро деревья покроются нежной листвой. И мы будем благодарить зеленых друзей за чистый воздух и красоту. Но ...как мы бережем зеленое убранство Перми, почему у кого-то поднимается рука уничтожить сквер и можно ли пресечь подобные действия, какие приоритеты должны быть при создании зеленого каркаса малых рек Перми - об этом шел разговор в прямом эфире "Радио России-Пермь". Гостями эфира были пермский природоохранный прокурор Л.А.Моисеевских, ее заместитель Р.А.Дарипов, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми И.И.Збруева и председатель Пермского городского отделения Всероссийского общества охраны природы З.В.Ильинская.
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