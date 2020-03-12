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«Историческая миссия»: региональные депутаты поддержали поправки в Конституцию
В Законодательном Собрании Пермского края закончилось внеочередное пленарное заседание. На повестке дня был только один вопрос - региональные депутаты рассмотрели поправки в Конституцию Российской Федерации.
Изменения в основной закон уже утвердили Государственная дума и Совет федераций. Теперь, для того чтобы рассмотрение законопроекта перешло на следующий этап, с его одобрением должны выступить как минимум две трети всех региональных парламентов страны. Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Сегодня у нас с вами ответственная и даже историческая миссия - предстоит поддержать инициативу Президента и рассмотреть закон, по которому наша страна будет жить в ближайшие десятилетия».
Обсуждение поправок в Конституцию в течение нескольких последних месяцев проходило на самых разных площадках. В том числе свои предложения смогли высказать и депутаты Законодательного собрания Пермского края. В первую очередь их интересовало закрепление в основном законе новых социальных гарантий.
Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и развитию территорий Законодательного собрания Пермского края: "Не только бюджетные, не только государственные предприятия должны заботиться о работниках своего предприятия, но и все частные предприятия тоже. Есть огромное количество форм этого сотрудничества, и мы прошли уже достаточно большой путь в применении всех этих механизмов, и теперь мы закрепляем это в Конституции».
В итоге региональные депутаты сделали свой выбор. Из 48 народных избранников, принявших участие в голосовании, 44 выступили "за" поправки, четверо "воздержались". Следующим обязательным этапом в принятии поправок станет общероссийское голосование, которое пройдет 22 апреля. Если "за" изменения в Конституцию проголосуют больше половины пришедших на избирательные участки, поправки вступят в законную силу.
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