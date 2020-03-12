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Ветряная оспа - можно ли ее своевременно диагностировать? «Не болей!» - авторская программа Галины Сизовой.
Ветряная оспа, или ветрянка, - заразное инфекционное заболевание, болеют которым не только дети, но и взрослые. Причем у взрослых болезнь протекает намного тяжелее, чем у детей. В России за последние годы заболеваемость ветрянкой увеличилась почти в два раза.
Можно ли своевременно диагностировать ветрянку? Что делать при появлении ее первых признаков? И какая рекомендуется профилактика? Об этом шел разговор в прямом эфире.
Гости студии: доцент ПГМУ, к.м.н. Екатерина Альбертовна Кочергина и зам. начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, к.м.н. Наталья Борисовна Вольдшмидт.
Программа «Не болей» звучит по средам в 17.25 на волнах "Радио России-Пермь" и он-лайн на сайте radio.t7.ru (кнопка «Радио России»), а по пятницам - повтор программы в 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 (кнопка "Радио Т7").
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