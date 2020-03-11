На радио «Маяк-Пермь» - группа «3Dance»
В преддверии 8 марта в студии «Маячков» в прямом эфире побывала группа талантливых музыкантов. Исполнили хиты разных лет в собственной аранжировке. Это был прекрасный музыкальный подарок к самому весеннему празднику!
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