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Популярные в России модели Toyota

Автоконцерн Тойота постоянно увеличивает свое представительство в нашей стране. Например, сегодня в России работает сразу 3 дилерских центра, в которых можно купить как новые автомобили, так и модели с пробегом. Если говорить о том, какие модели Тойоты сегодня пользуются наибольшим спросом, то здесь абсолютным лидером является Королла. На данный момент в России более 650 тысяч автомобилей этой модели. Официальный дилер Toyota заявляет о том, что огромный спрос также наблюдается и на автомобили C-HR и Камри.

Corolla

Популярности этой модели добавил тот факт, что в 2019 году появился новый седан, который сумел выйти за рамки своего класса. Теперь Королла отличается не только динамичностью, но также просторностью и стремительностью. Обновленная модель превосходит любые ожидания. Не зря эта модель теперь относится к сегменту премиум-класса.

Отдельно стоит сказать о комплектации. Сегодня Тойота Королла представлена в 5 вариантах:

  • - Стандарт;
  • -Классик;
  • -Комфорт;
  • -Престиж;
  • -Престиж Safety.

Внимания заслуживает и тот факт, что дилерские центры, в которых представлены все модели Toyota, предоставляют возможность покупки этого автомобиля в кредит по выгодной процентной ставке. Этот факт также способствует повышению спроса и на без того популярный автомобиль.

C-HR


Toyota C-HR – это компактный кроссовер с ярким запоминающимся экстерьером и прекрасными эксплуатационными характеристиками. Эту машину выбирают автомобилисты, которые предпочитают активный образ жизни и драйв.

Главным преимуществом считается неповторимый внешний вид: строгие фары, броские линии, оригинальная окантовка противотуманных фар и т.д. Такие характеристики наверняка понравятся водителям, которые предпочитают яркий стиль и индивидуальность.

Что касается комплектаций, то в России эта модель представлена в двух вариантах: Hot и Cool. Второй вариант считается более оригинальным. Он отличается контрастно окрашенным кузовом, светодиодной передней оптикой, 2-цветные легкосплавными дисками и наличием системы интеллектуальной помощи при парковке.

Camry


В заключение необходимо сказать несколько слов и о Тойоте Камри. Эта модель предназначена для тех, кто ценит свое время и старается всегда сохранять контроль над ситуацией. Камри полностью соответствует всем требованиям автомобилей бизнес-класса. Особенно это касается салона. Образцовая эргономика, высокие технологии, абсолютная шумоизоляции – все эти характеристики обеспечивают максимум комфорта во время поездки. Остается только лишь добавить, что цена Тойота Камри у официального дилера зависит от комплектации. В России эта модель представлена 6 вариантами исполнения: Стандарт, Стандарт Плюс, Классик, Элеганс Safety, Престиж Safety и Люкс Safety.

Метки: Деньги, Спорт, Общество

Опубликовано: 09.12.2019 в 15:31 в рубрике - Радио Пермского края

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